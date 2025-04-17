شام الذهبي تعلق على قرار إغلاق عيادتها في مصر بالشمع الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، بيانًا رسميًا عبر الصفحة الخاصة بعيادتها "دو ديرما"، بعد صدور قرار بإغلاقها بسبب بعض المخالفات، بحسب وزارة الصحة المصرية.



جاء في بيان العيادة: "نظرًا لما أُثير من لغط بشأن مركزنا الطبي، نود التأكيد أن ما يحدث حاليًا هو مجرد استيفاء لاشتراطات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية، وجارٍ العمل على تنفيذها. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيعود المركز لمزاولة نشاطه بالشكل الأمثل".

يذكر أن السلطات المصرية، كانت قد اكتشفت السلطات توافر اشتراطات التراخيص الخاصة بالعيادة، بالإضافة إلى ضبط أدوية غير مسجلة في هيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة.