شكرا لمتابعة خبر عن الزامل: الخطان الأول والسعودي يحملان إبداعا فنيا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث الملكية الفكرية، فهد الزامل، إن الخطان “الأول” و”السعودي” يحملان إبداعا فنيا.

وأضاف أن تسجيلهما في الملكية الفكرية يعد وجها لحفظ الهوية الثقافية للمملكة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن ذلك جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها الخبراء والخطاطين والمبدعين في هذا المشروع.

يذكر أن وزارة الثقافة أعلنت عن إطلاق الخط الأول، والخط السعودي اللذين يُعبّران عن الهوية الثقافية للمملكة.

واستندت في تطويرهما، وترقيمهما إلى المصادر الأصيلة في الثقافة العربية والمتمثّلة في النقوش، والمصاحف، وصممتهما بفرادةٍ تعكس جماليات الخطوط العربية، التي تُعد المملكة حاضنةً تاريخيةً لها.

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