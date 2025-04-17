شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح حكم سفر المرأة دون محرم لزيارة المسجد النبوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم سفر المرأة دون محرم إلى المدينة المنورة، وذلك ردًا على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول رغبتها في السفر بالقطار من جدة إلى المدينة بصحبة ابنتها أو ضمن مجموعة من النساء.

وقال الشيخ الخثلان خلال ظهوره على قناة “الرسالة”، أن الأصل في الشريعة هو ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، مستشهدًا بحديث النبي محمد ﷺ: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها”.

كما أشار إلى أن هناك رأيًا لبعض أهل العلم يجيز هذا النوع من السفر إذا كان في طاعة، مثل أداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي، وكان ضمن رفقة مأمونة في وسائل نقل آمنة كالقطار أو الطائرة.

وأضاف: “ابن تيمية رحمه الله من العلماء الذين أجازوا هذا الأمر، واستدل بأن زوجات النبي ﷺ أتممن الحج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون محارم” .