شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق تحديثًا جديدًا لسماعات AirPods Max مع دعم الصوت اللاسلكى فائق الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لسماعات AirPods Max يهدف إلى تحسين تجربة الصوت للمستخدمين، حيث سيتم دعم الصوت اللاسلكي غير المضغوط (Lossless Audio) بجودة 24 بت / 48 كيلوهرتز، مما يمنح المستخدمين تجربة استماع أكثر نقاءً ودقة، تمامًا كما تم تسجيل الموسيقى في الاستوديو. هذا التحديث متاح فقط لإصدار AirPods Max مع منفذ USB-C، ومن المتوقع طرحه رسميًا في شهر أبريل بالتزامن مع تحديث iOS 18.4.

مزايا التحديث الجديد

• دعم الصوت اللاسلكي غير المضغوط (Lossless Audio): يمكن للمستخدمين الآن الاستماع إلى أكثر من 100 مليون أغنية بجودة استوديو عبر Apple Music، مما يعزز تجربة الاستماع إلى أقصى حد.

• دمج الصوت اللاسلكي مع الصوت المكاني المخصص (Personalized Spatial Audio): يتيح تجربة صوت غامرة وأكثر دقة، حيث يتم توزيع الصوت بشكل ثلاثي الأبعاد للحصول على إحساس طبيعي بالتواجد داخل المشهد الصوتي.

• تقليل زمن التأخير (Ultra-Low Latency Audio): يوفر استجابة أسرع للصوت، مما يجعله مثاليًا لمحبي الألعاب والبث المباشر، حيث يقلل من الفجوة الزمنية بين الصوت والصورة، مما يجعل التجربة أكثر سلاسة وطبيعية.

كابل USB-C إلى 3.5mm الجديد

إلى جانب التحديث، أعلنت آبل عن كابل USB-C إلى 3.5mm بسعر 39 دولارًا، مما يتيح للمستخدمين تشغيل السماعات عبر الاتصال السلكي، وهي ميزة طال انتظارها من قبل مستخدمي AirPods Max.

التحديث متاح فقط لإصدار USB-C

التحديث الجديد يدعم فقط AirPods Max بمنفذ USB-C، مما قد يدفع مستخدمي إصدار Lightning إلى التفكير في الترقية للاستفادة من الميزات الجديدة. وسيتوفر هذا التحديث كجزء من iOS 18.4، iPadOS 18.4، وmacOS Sequoia 15.4، مما يجعل AirPods Max خيارًا مثاليًا لعشاق الصوت عالي الجودة داخل نظام آبل البيئي.