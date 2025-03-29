شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال ميانمار.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1644 و3400 مصاب والان نبدء بالتفاصيل

زلزال ميانمار

الدمام - شريف احمد - أعلنت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية نقلاً عن القيادة العسكرية بالبلاد أنه جرى تأكيد وفاة 1644 شخصًا في ميانمار جراء الزلزال.ووفقا للتقرير أصيب أكثر من 3400 شخص في ميانمار، وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 7ر7 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد أمس الجمعة على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وضرب البلاد هزة ارتدادية بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر بعد دقائق، وشعر سكان تايلاند والصين وفيتنام أيضا بالهزات الأرضية، وبدأت فرق دولية في الوصول إلى ميانمار للمساعدة في جهود الإنقاذ.وتتواصل جهود الإنقاذ خاصة في المدن الرئيسية المنكوبة في ماندالاي، المدينة رقم 2 في البلاد، ونايبيتاو، العاصمة.ولكن على الرغم من نقل الفرق والمعدات جوا من دول أخرى، إلا أن المطارات في تلك المدن قد تضررت ويبدو أنها غير صالحة لهبوط الطائرات.