شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

ملك الأردن

الدمام - شريف احمد - بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر.وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وعبر جلالة ملك البحرين، عن التهنئة لسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر، كما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات.

رئيس دولة الإمارات

وتلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر.وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.