شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تبعث برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، والمزيد من التقدم والازدهار.
ويأتي ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ رعاهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بهذه المناسبة السعيدة.
ويأتي ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ رعاهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بهذه المناسبة السعيدة.