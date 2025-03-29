شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 150 ألف مستفيد.. إنهاء برنامج تفطير الصائمين في 8 دول والان نبدء بالتفاصيل

تكافل إنساني

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج تفطير الصائمين في المناطق الأشد احتياجًا ضمن الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة في ثماني دول بقارتي أفريقيا وآسيا للعام الحالي 1446هـ، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى ختام شهر رمضان 150 ألف مستفيد، نُفذ في الجوامع والمساجد والجمعيات الخيرية ودور الأيتام، بالتنسيق مع الملحقيات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية.ويأتي ذلك ضمن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع القطاع غير الربحي خلال شهر رمضان المبارك, بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ونشر قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز أواصر التواصل والأخوة الإسلامية في شهر رمضان اتساقًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة.وحظي البرنامج بإشادة كبيرة وتقدير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ثمنت دور المملكة وإسهاماتها في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان الذي تتجسد فيه صور العطاء في أبهى صورها، معربين عن شكرهم لجهود المملكة المتواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين.