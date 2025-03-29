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شكرا لقرائتكم خبر عن حائل تهيئ أكثر من 300 منتزه وحديقة استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هيّأت أمانة منطقة حائل ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل أكثر من 304 منتزهات وحدائق استعدادًا لعيد الفطر المبارك، بهدف تعزيز جودة الحياة وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر والأطفال خلال هذه المناسبة السعيدة.
وأوضح مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الفرق الرقابية بالأمانة نفذت خطة شاملة لتجهيز المنتزهات والحدائق، شملت أعمال الصيانة، وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية وشبكات الري.
إضافة إلى أعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية والمظلات، ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل، إضافة إلى مضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ.
وأوضح مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الفرق الرقابية بالأمانة نفذت خطة شاملة لتجهيز المنتزهات والحدائق، شملت أعمال الصيانة، وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية وشبكات الري.
إضافة إلى أعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية والمظلات، ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل، إضافة إلى مضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ.