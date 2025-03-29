شكرا لقرائتكم خبر عن حائل تهيئ أكثر من 300 منتزه وحديقة استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام