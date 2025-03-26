شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة فنية فى Pixel Watch بعد التحديث الأخير .. ماذا حدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مستخدمو ساعات Pixel Watch مشكلة فنية بعد تحديث Wear OS 5.1 الأخير، والذى أثر على كلٍّ من الطرازات الجديدة والقديمة، فقد كان تحديث البرنامج، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر لطرازات Wi-Fi والأسبوع الماضي لإصدارات LTE، يهدف إلى تحسين الأداء، ولكنه تسبب في مشاكل لبعض المستخدمين.



وقد أعرب العديد من المستخدمين على Reddit عن شكاوى عدة بسبب تأخر وصول الإشعارات، فضلا عن صدور اهتزاز من الساعة عند تلقى إشعار ما، و يؤثر هذا التأخير في وصول التنبيهات على وظيفة أساسية في الساعة الذكية المتصلة.



ولم تقتصر المشكلة الفنية عند تأخير الإشعارات، فقد أشار العديد من المستخدمين في تعليقاتهم إلى وجود مشكلة في الاتصال بـ Fitbit أو البقاء متصلاً بها، إضافةً إلى ذلك، لا يستطيع بعض مستخدمي Pixel Watch تغيير واجهات ساعاتهم، وهي ميزة تخصيص قياسية في هذه الأجهزة.

تشير هذه المشاكل مجتمعةً إلى وجود مشكلة أوسع نطاقًا في البرنامج المُحدّث على الأجهزة المتأثرة.

حتى الآن، لم تُقرّ جوجل رسميًا بالمخاوف المتزايدة لمستخدمي Pixel Watch بشأن تحديث Wear OS 5.1.

غي الوقت نفسه لجأ البعض إلى إعادة تشغيل الجهاز والتي قد تُساعد مؤقتًا في حل بعض المشكلات المُبلغ عنها، بينما وجد آخرون أن إعادة ضبط Pixel Watch بالكامل قد حلّ معظم المشكلات المُبلغ عنها.

وقد ذكرت جوجل أن التحديث الرئيسي التالي لساعة Pixel Watch لن يصل قبل يونيو، ثم كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.