شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 248 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الشرقية في عام 2024 بنسبة 26.5% إلى 248 مليون ريال، مقابل 196 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع إلى:
- ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت وكمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
- انخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة.
- انخفاض المصاريف الأخرى.
- أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- انخفاض مصروف الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع إلى:
- ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت وكمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
- انخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة.
- انخفاض المصاريف الأخرى.
- أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- انخفاض مصروف الزكاة.