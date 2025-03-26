الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 248 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 248 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الشرقية في عام 2024 بنسبة 26.5% إلى 248 مليون ريال، مقابل 196 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع إلى:
- ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت وكمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
- انخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة.
- انخفاض المصاريف الأخرى.
- أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- انخفاض مصروف الزكاة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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