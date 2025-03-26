شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 248 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت وكمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.

- انخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة.

- انخفاض المصاريف الأخرى.

- أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- انخفاض مصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الشرقية في عام 2024 بنسبة 26.5% إلى 248 مليون ريال، مقابل 196 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع إلى:- ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الاسمنت وكمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.- انخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة.- انخفاض المصاريف الأخرى.- أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.- انخفاض مصروف الزكاة.