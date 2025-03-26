شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون انفجار ثقب أسود فى مجرة بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء الفلك ثقبًا أسودًا فائق الكتلة ثائرًا يُنتج بعضًا من أكبر النفثات التي شوهدت على الإطلاق وهي تنفجر من مجرة تشبه مجرتنا في الشكل، كما تمتلك المجرة المعنية كمية من المادة المظلمة أكبر بكثير من مجرة درب التبانة، مما يُشير إلى وجود صلة بين الثقوب السوداء النشطة ووفرة "المادة" الأكثر غموضًا في الكون.

وفقا لما ذكره موقع "space"، إذا كان الثقب الأسود الهائل في مجرة J2345-0449، والذي تُقدر كتلته بما يعادل 1.4 مليار شمس، قادرًا على الانفجار بعنف، فهل يُمكن لثقب مجرتنا الأسود الهائل، القوس A* (Sgr A*)، أن ينفجر أيضًا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يعني هذا للحياة في مجرة درب التبانة؟

قال جويديب باجشي، قائد الفريق من جامعة كريست في بنجالور، في بيان: "هذا الاكتشاف يُجبرنا على إعادة التفكير في كيفية تطور المجرات وكيفية نمو الثقوب السوداء الهائلة فيها وتشكيل بيئاتها".

إذا كانت مجرة حلزونية قادرة على البقاء والازدهار في ظل هذه الظروف القاسية، فماذا يعني هذا لمستقبل مجرات مثل مجرتنا درب التبانة؟

"هل يمكن لمجرتنا أن تشهد يومًا ما ظواهر طاقة عالية مماثلة، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على بقاء الحياة الثمينة فيها؟

اكتشف الفريق هذا الانفجار الراديوي الملحوظ باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب الموجات المترية الراديوية العملاق، ومصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/دون المليمترية (ALMA).

في السابق، اعتقد العلماء أن مثل هذا الانفجار العنيف والجبار، المنبعث من الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة حلزونية، سيدمر بنية تلك المجرة، وخاصةً الأذرع الحلزونية المميزة التي تُعطي هذه المجرات أسماءها.

ومع ذلك، يبدو أن مجرة J2345-0449 هادئة، وقد تمكنت من الحفاظ على شكلها، بما في ذلك أذرعها الحلزونية، و"الشريط النووى" الساطع والمضطرب من النجوم، وحلقة نجمية، على الرغم من امتلاكها أحد أعنف الثقوب السوداء الهائلة التي شوهدت على الإطلاق في مجرة حلزونية.