شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Gemini قادر على تحليل الفيديوهات عبر هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل بنشر ميزات الفيديو المبتكرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي من منصة جيميني، مما يُمكّن المنصة من تفسير المُدخلات المرئية من شاشة جهاز المستخدم أو كاميرا الهاتف الذكي، وتقديم إجابات استباقية.



وتأتي هذه الميزة بعد قرابة عام من عرض العروض التوضيحية الأولية لمشروع أسترا، التقنية الأساسية التي تُشغّل هذه القدرات، خلال مؤتمر جوجل للمُطوّرين 2024.

وتمكن هذه الميزة المستخدم لروبوت جيميني من تحليل محتوى الشاشة، حيث تُعد وظيفة قراءة الشاشة ضمن ميزتين رئيسيتين قد أعلنت جوجل عنهما في أوائل مارس، كما أعلنت أنهما سيتم اتاحتهما تدريجيًا لمشتركي جيميني أدفانسد مع باقة جوجل ون إيه آي بريميوم في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وتستخدم الميزة الثانية التي تم الإعلان عنها كاميرا الهاتف الذكي لمعالجة بث فيديو مباشر، مما يسمح لـ Gemini بفهم والرد على الأسئلة حول محيط المستخدم.

يأتي هذا التحديث عقب إطلاق ميزة Canvas من Gemini مؤخرًا، والتي تُساعد المستخدمين في مهام الكتابة والترميز، وإضافة أدوات تلخيص البودكاست.



يُظهر هذا التحديث، إلى جانب Gemini Live Video، مدى تقدم Google حاليًا في تقنيات مساعد الذكاء الاصطناعي مقارنةً بـ Apple وحتى Amazon.

