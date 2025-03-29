شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن القاضى الشرعى الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.
وذكرت وكال الأنباء السورية (سانا) أن القاضى الشرعى الأول عقد، اليوم السبت، جلسة التماس هلال شهر شوال لعام 1446 هجري، الموافق لـ 2025 ميلادي، فى قصر العدل بدمشق، بمشاركة الجمعية الفلكية السورية.
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