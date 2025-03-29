شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القاضى الشرعى الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن يوم غد الأحد هو ‏المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت وكال الأنباء السورية (سانا) أن القاضى الشرعى الأول عقد، اليوم السبت، جلسة التماس هلال شهر شوال لعام ‌‏1446 هجري، الموافق لـ 2025 ميلادي، فى قصر العدل بدمشق، بمشاركة ‏الجمعية الفلكية السورية.