شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ صرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية بواقع 130جنيها والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للمعلمين الذين شاركوا فى أعمال الامتحانات بواقع 130 جنيها لليوم الواحد بعد رفع قيمتها من 25 جنيها إلى 130 جنيها بقرار من وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

وشددت المديريات التعليمية على أن رفع قيمة المقابل المادة لمكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 130 جنيه يحفز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة فى أعمال الامتحانات والمراقبة، كما يساهم فى تحسين الوضع المادة للمدرسين، مؤكدة على أن صرف المكافأة للمدرسين سيكون خلال الأيام الحالية والفترة القادمة قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني التى تبدأ 31 مايو المقبل لطلبة الصف الثالث الإعدادي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه لجميع المعلمين والاداريين القائمين على الأعمال التي تتم بلجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية طبقاً لتاريخ بدء العمل بامتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2024,2025.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمر دفع بضرورة الصرف لجميع المعلمين والاداريين القائمين على الأعمال التى تتم بلجان سير الامتحانات طبقاً لتاريخ بدء العمل بامتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بواقع 130 جنيه ليوم العمل الفعلي، كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الالتزام بقيام مديرية بإخطار الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة، مؤكدة على أنه سيتم متابعة أعمال صرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية للمعلمين.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، كما وجهت بعض المديريات التعليمية الشكر لوزير التربية والتعليم بسبب رفع مكافأة اعمال الملاحظة والمراقبة بامتحان الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول بواقع 130 جنيها لليوم.

فيما تواصل المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الإعدادى، حيث يتم تحديد لجان السير، بشكل دقيق نظرا لتزامن امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الفنية معا فى توقيت واحد، كما يتم العمل داخل الكنترولات لمتابعة تحديث الطلاب بياناتهم، حيث أتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمى تحديث وكتابة استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، كما شددت المديريات التعليمية على. أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات لمنع محاولات الغش الإلكترونى أو تصوير الأسئلة أو الأجوبة ونشرها على صفحات الغش والجروبات، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى مخالفات والغش يعرض الطالب لالغاء الامتحان.