شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يتبادل التهانى بعيد الفطر مع زعماء وقادة الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يتبادل التهانى بعيد الفطر مع زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية

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الرئيس السيسى يتبادل التهانى بعيد الفطر مع زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية

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