بطولة ألمانيا: بايرن يستعيد توازنه وفارق النقاط الست عن ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعاد بايرن ميونيخ توازنه بعد خسارة وتعادل وأعاد الفارق إلى ست نقاط بينه وبين مطارده المباشر باير ليفركوزن بطل الموسم الماضي، بفوزه الصعب على ضيفه سانت باولي 3 2 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وبدا النادي البافاري في طريقه الى فوز سهل عندما بكر بالتسجيل عبر هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين (17) معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 22 هدفا، لكن سانت باولي أدرك التعادل بعد عشر دقائق بواسطة التونسي إلياس سعد.

وانتظر النادي البافاري الشوط الثاني لترجيح كفته بثنائية لجناحه الدولي لوروا سانيه (53 و71) رافعا رصيده الى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل أن يقلص البديل لارس ريتتسكا الفارق (90+3).

بعد خسارة مفاجئة امام بوخوم وتعادل مخيب أمام أونيون برلين، عاد بايرن الى سكة الانتصارات محققا فوزه العشرين هذا الموسم رافعا رصيده الى 65 نقطة مقابل 59 لليفركوزن الفائز على بوخوم 3 1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وكاد بايرن ميونيخ يفتتح التسجيل في الدقيقة الاولى برأسية للاعب وسطه ليون غوريتسكا من مسافة قريبة اثر تمريرة للدولي الفرنسي مايكل أوليسيه أبعدها الحارس البوسني نيكولا فاسيلي ببراعة.

ورد سانت باولي بتمريرة عرضية خادعة للمدافع فيليب ترو أبعدها الحارس يوناس أوربيغ في توقيت مناسب الى ركنية (12)، ورأسية للأسترالي جاكسون إرفاين اثر ركلة حرة انبرى لها السويدي إريك سميث ارتدت من العارضة (14).

ومنح كاين التقدم لبايرن ميونيخ عندما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من اوليسيه تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (17).

وأدرك الضيوف التعادل بعد عشر دقائق عندما تلقى سعد كرة عرضية من اليوناني مانوليس ساليكاس تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس أوربيغ (27).

وأنقذ فاسيلي مرماه من هدف ثان للنادي البافاري عدما أبعد رأسية المدافع الانكليزي إريك داير من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية قبل ان يشتتها الدفاع (45+3).

وتابع بايرن ميونيخ افضليته في الشوط الثاني وسدد لوروا سانيه كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس (50).

ونجح سانيه في هز الشباك عندما تلقى كرة خلف الدفاع من أوليسيه فهيأها لنفسه بصدره داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (53).

وأهدر أوليسيه فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من جمال موسيالا داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه بجوار القائم الأيسر (56).

ووجه سانيه الضربة القاضية للضيوف عندما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه اثر تمريرة عرضية من كاين داخل المنطقة تابعها بيسراه داخل المرمى (71).

وقلص البديل ريتتسكا الفرق بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة على يسار أوربيغ (90+3).

وأعاد بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه لايبزيغ الى سكة الهزائم عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله الفرنسي الحسن بليا (56) وانتزع منه المركز الخامس.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 43 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لايبزيغ وفرايبورغ الذي يستضيف أونيون برلين الاحد في ختام المرحلة.

وعمق فيردر بريمن جراح مضيفه هولشتاين كيل صاحب المركز الاخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مارفين دوكش (25) وفيليكس أغو (59) والنمسوي ماركو غرول (90+4).

وصعد فيردر بريمن الى المركز الحادي عشر مؤقتا بصيرد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة امام بوروسيا دورتموند الذي يستضيف ماينتس غدا، فيما تجمد رصيد هولشتاين كيل عند 17 نقطة.

واستغل هايدنهايم، صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من اجل البقاء ضد ثالث الدرجة الثانية، خسارة سانت باولي وقلص الفارق معه الى ثلاث نقاط بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله مارفين بيارينغر (16 من ركلة جزاء).

ورفع هايدنهايم رصيده الى 22 نقطة مقابل 38 لفولفسبورغ التاسع.

وتعادل هوفنهايم مع أوغسبورغ بهدف للكرواتي أندري كراماريتش (71 من ركلة جزاء) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي صامويل إيسيدني (46)، فرفع الاول رصيده الى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، والثاني الى 39 نقطة في المركز الثامن.