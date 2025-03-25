تكنولوجيا: مستشعر سوني الجديد بدقة 200 ميجابكسل يهيمن على المنافسة ويصل إلى هواتف الفئة الرائدة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما كانت سامسونج رائدة في سباق المستشعرات عالية الدقة، بدءًا من مستشعر ISOCELL HM1 بدقة 108 ميجابكسل على Galaxy S20 Ultra. ومع ذلك، يبدو أن هذا الوضع على وشك التغيير، حيث تستعد سوني للكشف عن أول مستشعر رئيسي لها بدقة 200 ميجابكسل.

وفقًا لتسريبات Digital Chat Station، تعمل سوني حاليًا على إطلاق أول مستشعر CMOS بدقة 200 ميجابكسل، لينافس مستشعرات Samsung ISOCELL HP2 و HP9، بالإضافة إلى OVB0B من OmniVision.

لكن على عكس تلك المستشعرات، سيتميز مستشعر سوني بحجم فعلي أكبر، حيث يُقال إنه سيأتي بمقاس 1/1.1 بوصة، بينما تبلغ أبعاد مستشعرات ISOCELL HP2 و HP9 1/1.3 بوصة و 1/1.4 بوصة على التوالي.

وبفضل هذه التحسينات، من المتوقع أن يصبح مستشعر 200 ميجابكسل الجديد من سوني الخيار المفضل للهواتف الرائدة القادمة، خاصةً مع دعم إخراج البكسلات 16 في 1، وهو ما يجعله منافسًا قويًا لمستشعر LYT900 بحجم 1 بوصة الموجود في Xiaomi 15 Ultra.

وتشير التوقعات إلى أن العديد من الهواتف الرائدة لعام 2025 قد تعتمد على إعداد كاميرا 200 ميجابكسل + 200 ميجابكسل، بحيث يتم استخدام مستشعر سوني الجديد ككاميرا رئيسية، بينما يتم وضع ISOCELL HP9 تحت عدسة Periscope، كما هو الحال مع Xiaomi 15 Ultra القادم.

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