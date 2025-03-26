شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.4 يضيف ميزات جديدة لـ Apple Intelligence.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وسعت أبل نطاق ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة iPhone وiPad وMac بانتظام، ويواصل تحديث البرنامج القادم هذا التوجه، حيث سيتم إطلاق iOS 18.4 قريبًا، وسيُضيف ست ميزات وتحسينات جديدة إلى Apple Intelligence على أجهزة iPhone، إليك ما سيأتي وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

الإشعارات ذات الأولوية

تعد إحدى ميزات Apple Intelligence الحالية هي ملخصات الإشعارات، وفي iOS 18.4، يُشغل الذكاء الاصطناعي ميزة أخرى تُحسّن أيضًا من ظهور إشعاراتك: الإشعارات ذات الأولوية.

تُعطي هذه الإضافة بشكل أساسي مستويين مختلفين من الظهور لإشعاراتك على شاشة القفل.

إذا رأت Apple Intelligence أن تنبيهًا ما يبدو مهمًا بشكل خاص، فسيتم إبرازه بشكل أوضح في منطقة جديدة مُميّزة للإشعارات ذات الأولوية.

لا تزال التنبيهات الأقل أهمية موجودة أيضًا، ولكنها تظهر أسفل الإشعارات ذات الأولوية ولا تحصل على نفس التصميم المرئي.

يمكنك تفعيل الميزة أو تعطيلها يدويًا ليس فقط لجميع التطبيقات، بل لكل تطبيق على حدة، وبهذه الطريقة، يُمكن للإشعارات ذات الأولوية أن تعكس ما هو مهم بالنسبة لك شخصيًا.

توسيع الذكاء البصري

أُطلقت ميزة الذكاء البصري كميزة حصرية لهاتف iPhone 16، وعلى الرغم من دعم هاتفي iPhone 15 Pro وPro Max لجميع ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، إلا أنهما لم يتضمنا هذه الميزة.

لكن نظام iOS 18.4 غير هذا الوضع، حيث جلب هذه الميزة إلى هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 16e على الرغم من افتقارهما لأزرار التحكم في الكاميرا.

ويتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى الذكاء البصري عبر زر جديد في مركز التحكم، والذي يمكن أيضًا تعيينه لزر الإجراء أو عناصر التحكم في شاشة القفل في جهازك.

Image Playground يكتسب نمطًا جديدًا

عندما عرضت أبل تطبيق Image Playground لإنشاء صور أصلية، كانت هناك ثلاثة أنماط متاحة للاختيار من بينها:

* رسوم متحركة

* رسم توضيحي

* رسم تخطيطي

تم إصدار Image Playground في نظام iOS 18.2 في ديسمبر الماضي، ولكنه لم يتضمن سوى أول خيارين للأنماط.

وفي نظام iOS 18.4 المقبل، أكمل تطبيق Sketch هذه الميزات الثلاثة، وهذا يعني أن أيًا من صور الذكاء الاصطناعي الحالية، أو الصور الجديدة التي ستنشئها مستقبلًا، يمكن أن تستخدم تصميمًا جديدًا يبدو وكأنه مرسومة بقلم الرصاص.

ملخصات مراجعات متجر التطبيقات

يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته الفائقة على تجميع وتلخيص كميات كبيرة من المعلومات، مما يجعله مناسبًا تمامًا لمراجعات العملاء، وفي نظام iOS 18.4، يستفيد متجر التطبيقات من ذلك.

يُضيف Apple Intelligence ملخصات المراجعات إلى قوائم التطبيقات والألعاب داخل تطبيق متجر التطبيقات.

وبينما لا يزال بإمكانك تصفح المراجعات الكاملة التي يكتبها المستخدمون بنفسك، يمكنك الآن أيضًا الحصول على لمحة سريعة عن آراء المستخدمين حول أي تطبيق من خلال قراءة ملخص مراجعات الذكاء الاصطناعي.

لغات جديدة للذكاء الاصطناعي

كان أحد أكبر قيود Apple Intelligence عند الإطلاق هو دعمه للغة الإنجليزية فقط، ووسعت أبل الدعم ليشمل العديد من خيارات اللغة الإنجليزية المترجمة، ولكن حتى الآن، كان الذكاء الاصطناعي لا يزال متاحًا باللغة الإنجليزية فقط.

في نظام iOS 18.4، أصبح الآن دعم ثماني لغات جديدة للذكاء الاصطناعي:

* الفرنسية

* الألمانية

* الإيطالية

* البرتغالية (البرازيل)

* الإسبانية

* اليابانية

* الكورية

* الصينية (المبسطة)