المؤسسة العامة للري تحصل على رخصة لنقل وتوزيع المياه المعالجة

حصلت المؤسسة العامة للري أمس، على رخصة جديدة من الهيئة السعودية للمياه؛ لمزاولة نشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة، والتي تعكس التزامها بتطوير منظومة الري، وتحقيق كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأوضحت المؤسسة العامة للري، أن هذه الرخصة تأتي إضافة إلى 14 رخصة أخرى تزاولها المؤسسة، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يعزز جهودها في تحسين استدامة الموارد المائية، ودعم القطاعات المستفيدة، بحلول مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، بما يواكب أعلى المعايير التشغيلية والتنظيمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت المؤسسة العامة للري مواصلة العمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في خدمات الري الحديثة، مما يعكس دورها المحوري في تحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.