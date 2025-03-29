شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لـ واتساب على iOS يتيح للمستخدمين تعيينه كتطبيق افتراضى للمكالمات والرسائل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت واتساب تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام iOS ، يتيح للمستخدمين تعيينه كتطبيق افتراضي للمكالمات والرسائل.

رُصدت هذه الميزة في البداية في إصدار تجريبي من التطبيق، ولكنها طُوّرت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وهي متاحة لجميع مستخدمي واتساب على نظام iOS ، ويأتي إصدار هذه الميزة استكمالًا لإمكانية تغيير تطبيقات المكالمات والرسائل الافتراضية على أجهزة iPhone ، والتي طرحتها آبل مع تحديث iOS 18.2 في ديسمبر.

واتساب هو التطبيق الافتراضي للمكالمات والرسائل

يُقدّم أحدث إصدار من تطبيق واتساب لأجهزة iOS، الإصدار 25.8.74، منصة المراسلة الفورية كخيار ضمن التطبيقات الافتراضية ، ويُمكن لمستخدمي iOS الآن الاختيار بين فيس تايم، والهاتف، وواتساب كتطبيق مكالمات افتراضي.

كما يُقدّم كبديل عند تعيين تطبيق المراسلة الافتراضي على iPhone إلى جانب تطبيق الرسائل الحالي.

ولتعيين واتساب كتطبيق افتراضي للمكالمات، يجب على المستخدمين الانتقال إلى الإعدادات ثم التطبيقات الافتراضية ، ضمن هذا الشريط اختر المكالمات ثم واتساب ، يمكنك أيضًا تنفيذ نفس الإجراء للرسائل بالتوجه إلى الرسائل ثم واتساب.

بعد ذلك، سيتم توجيه أي أرقام يتم الاتصال بها مباشرةً من صفحة الويب أو أي تطبيقات أخرى تستخدم سلوك النظام لإجراء المكالمات تلقائيًا إلى واتساب.

ورُصدت هذه الميزة لأول مرة في تحديث واتساب التجريبي لنظام iOS 25.8.10.74، والذي كان متاحًا فقط لمختبري النسخة التجريبية الذين سجلوا أنفسهم عبر برنامج TestFlight من Apple

و بتعيين واتساب كتطبيق افتراضي، يُلغي التطبيق خطوات إضافية، مثل اختياره يدويًا من قائمة الخيارات أو الانتقال إليه لإجراء المكالمات.