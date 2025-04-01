شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 5250 جنيها بالمصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزة في سعر السبيكة الذهب في مصر ثاني أيام العيد وزن جرام واحد ليصل سعر البيع 5250 جنيهًا بدون إضافة المصنعية وذلك على خلفية صعود كبير في سعر عيار 24 وهو المكون للسبائك الذهب.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعًا خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك مع الصعود الكبير للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيهًا للجرام.

عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيهًا.



و سجلت أسعار البيع لمختلف الأعيرة مستويات متفاوتة وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية مع تغير لحظي في سعر بيع الذهب للمستهلكين.

أسعار الذهب تتأثر بعوامل عديدة، أبرزها سعر الصرف العالمي وحركة الأسواق المالية، إضافةً إلى العرض والطلب المحلي، حيث قفز الذهب في مصر بسبب صعود الأونصة قرب مستويات 3135 دولاراً الآن.