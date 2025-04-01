شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف ميت غمر: الأنبا باخوميوس تميز بالأبوة الشاملة وقدم أفكار ومبادئ للخدمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الأنبا صليب أسقف ميت غمر إن الأنبا باخوميوس قدم للكنيسة كثيرا بخدمة تمتلك القلوب والأعناق، موضحا أن هناك ملحمة غير عادية فى جيل البابا شنودة والأنبا باخوميوس وهو جيل العظماء.

وأضاف خلال كلمته بعزاء الأنبا باخوميوس بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة بأنه تميز بالأبوة الشاملة والمتميزة وقدم تعاليم وأفكار ومبادئ للخدمة فقد دعاه فى العديد من الرسامات والمناسبات الكنسية.

وذكر أن الأنبا باخوميوس صار فى الخدمة 75 عام وهو الأن عمود فى السماء وهو فى مكان جميعنا نسعى إليه نظرا للكثير مما قدمه.