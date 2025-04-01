شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق أول صاروخ مداري من الأراضي الأوروبية بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجِّلت أول محاولة لإطلاق صاروخ مداري من الأراضي الأوروبية بسبب الرياح العاتية، وكانت شركة إيسار إيروسبيس، وهي شركة فضاء خاصة مقرها ألمانيا، تخطط لإطلاق صاروخها "سبكتروم" من ميناء أندويا الفضائي في النرويج في 24 مارس.

وحُدِّدت نافذة الإطلاق، التي تبلغ مدتها ثلاث ساعات، بين الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. إلا أن الرياح القوية في موقع الإطلاق أدت إلى إلغاء المحاولة، ولم تُبلَّغ عن أي أضرار أو مشاكل فنية في الصاروخ أو البنية التحتية للإطلاق، وذكرت الشركة أنه يجري تحديد نافذة إطلاق جديدة بالتنسيق مع ميناء الفضاء.

تفاصيل المهمة والجوانب الفنية

وفقًا للتقارير، فإن "سبكتروم" هو مركبة إطلاق من مرحلتين، طورتها بالكامل شركة إيسار إيروسبيس. يبلغ ارتفاع الصاروخ 28 مترًا، وهو مصمم لحمل حمولات تصل إلى 1000 كيلوغرام إلى مدار أرضي منخفض. يعمل مرحلته الرئيسية بتسعة محركات توربينية تعمل بالأكسجين السائل/البروبان، بينما يُستخدم محرك أكويلا واحد للمناورات المدارية، موقع الإطلاق في ميناء أندويا الفضائي، الذي بُني خصيصًا لدعم سبيكتروم، يعمل منذ عام 2023 لا تشمل الرحلة الأولى حمولات العملاء، حيث تهدف الشركة إلى جمع بيانات الرحلة للمهام المستقبلية.

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