الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات هنأه فيه بحلول عيد الفطر تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل... مكة المكرمة : مكة المكرمة : دوت الخليج 29 رمضان 1446 هـ 29 رمضان 1446 هـ ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وعبر ملك البحرين،... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 29 رمضان 1446 هـ 29 رمضان 1446 هـ الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 29 رمضان 1446 هـ 29 رمضان 1446 هـ ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول عيد الفطر تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هنأه خلاله... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 29 رمضان 1446 هـ 29 رمضان 1446 هـ المبادرة السعودية تنجح في إنهاء الخلافات السورية اللبنانية بعد مباحثات انطلقت مساء أمس في مدينة جدة، وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً لترسيم... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 28 رمضان 1446 هـ 28 رمضان 1446 هـ ولي العهد يبحث مع البرهان أوضاع السودان استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 رمضان 1446 هـ 28 رمضان 1446 هـ ولي العهد ورئيس الوزراء الهولندي يستعرضان العلاقات الثنائية تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا الليلة، من رئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف.وجرى خلال الاتصال... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 28 رمضان 1446 هـ 28 رمضان 1446 هـ

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