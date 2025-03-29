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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

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  • الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر 1/3
  • الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر 2/3
  • الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر 3/3

ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات هنأه فيه بحلول عيد الفطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل...

cfc84436bf.jpgمكة المكرمة :
1a34ee3309.jpg29 رمضان 1446 هـ

ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وعبر ملك البحرين،...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png29 رمضان 1446 هـ

الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png29 رمضان 1446 هـ

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول عيد الفطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هنأه خلاله...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png29 رمضان 1446 هـ

المبادرة تنجح في إنهاء الخلافات السورية اللبنانية

بعد مباحثات انطلقت مساء أمس في مدينة جدة، وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً لترسيم...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png28 رمضان 1446 هـ

ولي العهد يبحث مع البرهان أوضاع السودان

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png28 رمضان 1446 هـ

ولي العهد ورئيس الوزراء الهولندي يستعرضان العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا الليلة، من رئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف.وجرى خلال الاتصال...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png28 رمضان 1446 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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