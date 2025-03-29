الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

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ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات هنأه فيه بحلول عيد الفطر
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل...
ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وعبر ملك البحرين،...
الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم...
ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول عيد الفطر
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هنأه خلاله...
المبادرة السعودية تنجح في إنهاء الخلافات السورية اللبنانية
بعد مباحثات انطلقت مساء أمس في مدينة جدة، وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً لترسيم...
ولي العهد يبحث مع البرهان أوضاع السودان
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول...
ولي العهد ورئيس الوزراء الهولندي يستعرضان العلاقات الثنائية
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا الليلة، من رئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف.وجرى خلال الاتصال...
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