وفد أمني مصري يصل الدوحة لمواصلة مفاوضات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس 27 مارس 2025، النقاب عن توجه وفد أمني مصري اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت القناة، أن توجه الوفد المصري يأتي لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى والرهائن في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد.

وأشارت إلى أن "زيارة الوفد الأمني المصري للدوحة تبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم".

بدورها قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم، إن الساعات المقبلة قد تشهد انفراجة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، انه "قبل أيام من حلول عيد الفطر ، تبدو محاولات استئناف الهدنة في قطاع غزة في مرحلة حاسمة، وسط تحركات دبلوماسية مكثّفة تقودها كل من مصر وقطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفق مراحل محددة، ومباحثات أميركية - إسرائيلية في واشنطن، يجري إطلاع القاهرة على تفاصيلها عبر اتصالات في دوائر مغلقة. وتتباين السيناريوهات المطروحة بين التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار أو استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، في ظل "غياب ضغوط حقيقية" من قِبل واشنطن على تل أبيب".

وأعلنت مصادر مصرية شاركت في الاتصالات الدبلوماسية والاستخباراتية للصحيفة، أن الساعات المقبلة قد تشهد "انفراجة" في المفاوضات، لافتة إلى وجود تفاؤل متزايد بما تم تحقيقه خلال اتصالات الساعات الماضية.

المصدر : وكالات - قناة القاهرة الإخبارية