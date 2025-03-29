ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعبر ملك البحرين، عن التهنئة لولي العهد بحلول عيد الفطر، كما بادله الأمير محمد بن سلمان التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات.



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