مقاتلات بريطانية وسويدية تحرس الأجواء البولندية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ستتولى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو السويدي مهمات دورية معززة في المجال الجوي البولندي على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات (تايفون) بريطانية الصنع وصلت إلى شرق بولندا يوم الثلاثاء قادمة من قاعدة لوسيموث الجوية الملكية للمشاركة في المهمة.

وأضافت الوزارة أن ست طائرات تايفون بريطانية الصنع من السرب الثاني (AC) ستُنشر إلى جانب طائرات "غريبن" المقاتلة التابعة لسلاح الجو السويدي.

وأضافت أن وزير الدولة لشؤون الدفاع اللورد كوكر التقى بوزير الدفاع البولندي فلاديسلاف مارسين كوسينياك كاميش ووزير الدفاع السويدي بال جونسون يوم الثلاثاء "لتحديد التزام المملكة المتحدة بالأمن الأوروبي والإعلان عن بدء العملية".

وقال اللورد كوكر: "إن التزام المملكة المتحدة تجاه حلف الناتو ثابت لا يتزعزع. مع تزايد التهديدات وتنامي العدوان الروسي، من الضروري أن نقف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا".

وأضاف: "تُظهر مهمة المراقبة الجوية الأخيرة في بولندا قدرة المملكة المتحدة على العمل بفعالية مع أحدث عضو في حلف الناتو، السويد، وردع خصومنا المشتركين عبر المجال الجوي للحلف، مما يحافظ على أمننا في الداخل وقوتنا في الخارج."

أول مشاركة

ويُعد هذا النشر أول مشاركة لطائرات مقاتلة سويدية في حفظ الأمن الجوي على أراضي حليف آخر في الناتو منذ انضمام ستوكهولم إلى الحلف عام ٢٠٢٤.

وفي أبريل ٢٠٢٤، تمركزت ست طائرات مقاتلة من طراز تايفون، تحمل أكثر من ٢٠٠ فرد، في رومانيا للدفاع عن الحدود الشرقية لحلف الناتو.

تبع ذلك في أغسطس ٢٠٢٤ نشر أربع طائرات من طراز إف-٣٥ بي في أيسلندا، للدفاع عن المجال الجوي لحلف الناتو في الشمال.

كما تُجري طائرات تايفون وفويجر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حفظ الأمن الجوي لحلف الناتو في المملكة المتحدة من خلال قوة التنبيه للرد السريع، المتمركزة في قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في كونينغسبي ولوسيموث وبريز نورتون.