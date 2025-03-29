ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات هنأه فيه بحلول عيد الفطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر. وقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



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