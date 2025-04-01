شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: عمليات النصب على أمريكا انتهت.. وإجراء تاريخى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر البيت الأبيض أن عمليات "النصب" التي واجهت الولايات المتحدة لعقود طويلة من الزمن، قد انتهت، وذلك في إشارة إلى المزايا التجارية التي حصلت عليها العديد من دول العالم، وساهمت في تراجع الاقتصاد، من وجهة نظر الإدارة الحالية.

وقال البيت الأبيض "الثاني من أبريل سيكون واحدا من أهم الأيام فى تاريخ الولايات المتحدة وعمليات النصب علينا انتهت".

وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ إجراء تاريخيا غدا، لتحسين القدرة التنافسية الأمريكية، موضحا أن الشركات التي تختار الاستثمار والتصنيع في الولايات المتحدة لن تدفع أى رسوم جمركية.

وأضاف: "إذا تم التصنيع في أمريكا فلن يتم دفع أى رسوم جمركية".