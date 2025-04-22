بعد تأجيلات وأزمات.. هاني سلامة يبدأ تصوير “الحارس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادر الفنان هاني سلامة إلى لبنان برفقة فريق عمل فيلمه الجديد “الحارس”، لبدء تصوير المشاهد الخارجية هناك، على أن يستكمل التصوير لاحقًا في تركيا، قبل العودة إلى القاهرة لتصوير المشاهد المتبقية، استعدادًا لطرح الفيلم في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

ويُعد “الحارس” عودة لهاني سلامة إلى السينما بعد غياب دام 13 عامًا، وقد واجه الفيلم سلسلة من الأزمات التي أدّت إلى تأجيل انطلاق التصوير أكثر من مرة، أبرزها انسحاب عدد من الفنانات المرشحات للمشاركة، إلى جانب تعذر السفر إلى لبنان في وقت سابق بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هاني سلامة كل من مرام علي وباسم مغنية، والعمل من إخراج ياسر سامي. وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول ضابط أمن مصري يتعاون مع الأمن العام اللبناني لملاحقة متهم بارتكاب جرائم إلكترونية تهدد المجتمع.