منشور غامض لـ كريم محمود عبد العزيز يشعل الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حملت في مضمونها انتقادات لاذعة لواقع العلاقات الشخصية بين الناس، والتي وصفها بأنها أصبحت تقوم على الكره والفضائح والتدخل في شؤون الآخرين.

وكتب كريم في منشوره:

“يلّا بقى نرجع نزعل ونشيل من بعض ونتكلم على بعض ونقيّم وننتقد ونفضح ونعري بعض ونحكم على بعض حتى لو ما نعرفش بعض ونتدخل في حياة بعض وما نقدّرش بعض وما نتمناش الخير لبعض… وكده يعني”.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الرسالة، واعتبرها البعض تعبيرًا عن حالة نفسية أو موقف مرّ به الفنان مؤخرًا. وعلّق عدد من المتابعين بربط مضمون الرسالة برحيل الفنان الراحل سليمان عيد، أحد المقربين من كريم، حيث كتب أحدهم: “ما حدث للعزيز سليمان عيد الله يرحمه، أكبر مثال في هذه الحياة… لعلهم يتفكرون”، فيما رأى آخرون أن كلام كريم يعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه كثيرون.

وفي سياق فني، كان آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما، وشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وياسمين رئيس. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي – درامي حول طبيب يعيش حياة مستقرة قبل أن تتغيّر تمامًا بطلب غريب من زوجته، مما يخلق سلسلة من المواقف المفاجئة والمليئة بالتشويق.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.