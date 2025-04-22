رامز جلال يحتفل بيوم ميلاده برسالة طريفة.. إليكم ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان رامز جلال بعيد ميلاده بطريقته المعتادة التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، مستعينًا بالملصق الدعائي لبرنامجه الرمضاني الأخير “رامز إيلون مصر”، حيث وجّه رسالة طريفة عبر حسابه قال فيها:

“لكل اللي قالي كل سنة وانت طيب واللي مقاليش، واللي افتكرني واللي مفتكرنيش… واللي عبرني ومعبرنيش، بحبكوا حب الشاي بلبن للقراقيش”.

ويُعد برنامج “رامز إيلون مصر” واحدًا من أبرز نسخ برامج المقالب التي قدّمها جلال، حيث استدرج ضيوفه – من النجوم والمشاهير – للمشاركة في برنامج مسابقات وهمي مع نوال الزغبي ومحمد نور، قبل أن يُفاجئهم بمقالب صاعقة. من أبرز ضيوف الموسم: أحمد العوضي، أحمد فهمي، زينة، إمام عاشور، ريم مصطفى، حسام حبيب، وغيرهم.

من جهة أخرى، يواصل رامز جلال التحضير لفيلمه الجديد “بيج رامي”، الذي من المنتظر طرحه في موسم صيف 2025، ليعود به إلى الساحة السينمائية بعد غياب. الفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.