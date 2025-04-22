رانيا يوسف تثير الجدل باعترافات صادمة عن زيجاتها وتدخل الأمهات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، في حلقة شهدت العديد من التصريحات الجريئة التي تناولت حياتها الشخصية والمهنية، كما كشفت عن أسباب انفصالها في إحدى زيجاتها، وتجربتها مع مسلسلها الرمضاني الأخير.

وتحدثت رانيا عن مشاركتها في مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، قائلة: “حبيت فكرة البطولة الجماعية، لأني مش بحب البطل يبقى من الجلدة للجلدة، واتبسطت إننا كستات أخدنا حقنا، والست لما بتحط الراجل في دماغها بتعرف تاخد حقها، والشخصية كانت محتشمة مش محجبة”.

أما عن حياتها الشخصية، فقد تطرقت إلى دور الحموات في فشل الزيجات، قائلة: “نسبة كبيرة من المشاكل الزوجية سببها الأمهات والحموات لاختلاف المفاهيم بين جيل الأم والبنت، و90% من أسباب الطلاق في مجتمعاتنا الشرقية وراها الأمهات”.

وأوضحت رانيا أنها حاولت دائماً الحدّ من تدخل والدتها في حياتها الخاصة: “كنت مانعة تدخل أمي في حياتي وبيتي، وكانت بتزعل مني لأني اتربّيت بطريقة مختلفة، ودلوقتي مش هفرض على بناتي حاجة أنا اتربّيت عليها”.

وعن تجربتها الشخصية مع حماتها، صرّحت رانيا: “حصلت مرة، والجوازة ما أخدتش أربعة شهور بسببها”، معتبرةً أن تدخل الحماة في حياة الزوجين كفيل بهدم البيت.

وفي ختام حديثها، كشفت أنها كانت أقرب إلى والدها في طفولتها، قائلة: “كنت بعرف أتكلم معاه، لكن ماما كانت دايمًا شايفة إنها صح وأنا لازم أسمع الكلام”.