شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتراجع لإرضاء ترامب.. إسرائيل تلغى الرسوم الجمركية على منتجات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي فرضت على المنتجات الأمريكية.

الخطوة الإسرائيلية، على ما يبدو تمثل خطوة جديدة، في مسلسل من التراجعات الذي تتبناه حكومة نتنياهو، لاسترضاء الولايات المتحدة، منذ قدوم الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في ضوء محاولاتها للاحتفاظ بدعم واشنطن رغم حالة الامتعاض العالمي جراء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، في إطار المعركة الدائرة منذ ما يقرب من عام ونصف.

الإعلان بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية، يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه واشنطن تهديداتها للعالم، بمزيد من الرسوم، حال معاملتها بالمثل

التراجع الإسرائيلي ليس الأول من نوعه، حيث يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الرجوع عن قراره تسمية قائد البحرية الأسبق نائب الأميرال إيلي شرفيط رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي " الشاباك ".

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء شكر نائب الأميرال إيلي شرفيط على استجابته لنداء الواجب لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".

واختيار شرفيط، لرئاسة الشاباك خلفا لرونين بار، أثار قدرا كبيرا من الجدل، في ضوء ما أثاره من انتقادات بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية أزمة المناخ، وهو ما قد يؤدي إلى توتر في العلاقة مع الولايات المتحدة، في لحظة حساسة للغاية تحتاج فيها تل أبيب لدعم واشنطن.

وكان قد علق السيناتور الجمهوري ليندسى جراهام على القرار، بقوله إن تعيين إيلي شرفيط رئيسا جديدا للشاباك يثير إشكالية بالغة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف "التصريحات التي أدلى بها شرفيط بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسبب توترا غير ضروري في وقت حساس".

وقال جراهام "نصيحتي لأصدقائي في إسرائيل أن يغيروا المسار ويدققوا أفضل في الاختيارات"