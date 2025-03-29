تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفيًا، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر. وقد بادله ولي العهد التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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