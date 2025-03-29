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ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول عيد الفطر

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ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن هنأه فيه بحلول عيد الفطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اتصالاً هاتفيًا، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر.

وقد بادله ولي العهد التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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