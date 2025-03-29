شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 سيحصل على دقة استثنائية للكاميرا لم يصلها هاتف ذكى من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب توقعات بعض الخبراء، إلى أن هاتف iPhone 17 سيحصل على ميزة مُحسّنة لتسجيل الفيديو، فمن المتوقع إطلاق سلسلة iPhone 17 في سبتمبر، والذى يأتي مزودًا بالعديد من المزايا الهامة.

أشار تقرير نشر على منصة Weibo ، إلى أن هاتف iPhone 17 قد يكون قادرًا على التصوير بدقة 8000 بكسل، وإن صحّ ذلك، فالبعض يرجح أن تلك الدقة ستأتي لهواتف iPhone من فئة Pro

ومن المتوقع أيض أن يأتي الهاتف بتصميم نصف ألومنيوم ونصف زجاج ، والذي يُشير إلى شائعات سابقة حول إمكانية تخلّي طرازات iPhone 17 Pro عن التيتانيوم .

حتى الآن، لا يستطيع أي هاتف iPhone التصوير بدقة أعلى من 4 آلاف بكسل، ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يُقترح فيها تسجيل فيديو بدقة أعلى لأجهزة iPhone في سبتمبر 2024، وقد بدأت الشائعات تشير إلى أن Apple كانت تختبر فيديو بدقة 8K لهاتف iPhone 16 Pro لكنها لم تصدق في توقعاتها.

إذا ثبتت صحة هذه الشائعة بالنسبة لطرازات iPhone 17 Pro، فهذا يعني على الأرجح أن قدرات تسجيل الفيديو المكاني بدقة أعلى ستكون متاحة لهاتف Apple Vision Pro. ومع ذلك، قد يعتمد هذا على عدد المستشعرات التي تدعم فيديو 8K في iPhone 17.

ومن بين مزايا iPhone 17 فمن المتوقع أن يأتي بطراز جديد فائق النحافة، والذي ظهر في طباعة ثلاثية الأبعاد قائمة على التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) ليكون سمكه نصف سمك iPhone 17 Pro تقريبًا.