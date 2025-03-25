تكنولوجيا: إطلاق هاتف Lava Shark بشاشة 120 هرتز وبطارية 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Lava Mobiles رسميًا هاتفها الذكي الجديد Lava Shark في الهند، ليكون أحد أجهزة الفئة الاقتصادية. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 واط.

يعمل Lava Shark بمعالج Unisoc T606، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وتخزين داخلي 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD. يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ويضم مستشعر بصمة مدمجًا في الجانب لمزيد من الأمان.

يتوفر الهاتف باللون الأسود، ويأتي بحوالي 82 دولارًا أمريكيًا. ومن المتوقع أن يصبح متاحًا في متاجر Lava في وقت لاحق من هذا الشهر.

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