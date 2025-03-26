الأمير الحسين والأميرة رجوة في إفطار رمضاني مع الأطفال الأيتام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 10:18 صباحاً - قبل أيام قليلة من توديع شهر رمضان المبارك، حرص ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين على مشاركة الأيتام فرحة الشهر الفضيل وذلك من خلال إقامة مأدبة إفطار لمجموعة من الأطفال الأيتام.

الأمير الحسين في مشاركة إنسانية قبل انتهاء رمضان

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

شارك الأمير الحسين والأميرة رجوة مجموعة من الأطفال الأيتام الإفطار يوم أمس الثلاثاء 25 مارس، حيث أقاما مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من 14 دار رعاية إجتماعية من مختلف محافظات المملكة. وأدخل الزوجان الملكيان الفرحة على قلوب الأطفال باللعب وتجاذب أطارف الحديث معهم في لفتة إنسانية تعكس روح الخير لهما.

https://www.instagram.com/p/DHoyImvI9UY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHoyImvI9UY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHoyImvI9UY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقد نشر الأمير الحسين مجموعة من الصور جمعته وزوجته بالأطفال، وأرفق التعليق التالي: "فرحتنا أنا ورجوة لا توصف بمشاركة أبنائنا وبناتنا من دور الرعاية الاجتماعية مأدبة الإفطار اليوم"، كما شارك أيضاً مقطع فيديو من الإفطار، وأرفقه بتعليق: "حب كبير وطاقة هائلة لمسناها اليوم خلال الإفطار مع أبنائنا وبناتنا... حماهم الله".

تهنئة الأمير الحسين للملكة رانيا والأميرة رجوة في يوم الأم

https://www.instagram.com/p/DHddP3uIqlG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHddP3uIqlG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHddP3uIqlG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وجه الأمير الحسين، ولي العهد الأردني، التهنئة بمناسبة يوم الأم لوالدته الملكة رانيا، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، الذي صادف الجمعة الماضية 21 مارس.

ونشر الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام صورة له مع والدته الملكة رانيا وهي تحمل ابنته الأميرة إيمان، وصورة أخرى لزوجته الأميرة رجوة الحسينوهي تحمل الأميرة إيمان، وعلق قائلاً: "إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».