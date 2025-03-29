رامز جلال يكسر قواعد مقلبه مع حسام حسن.. هذا ما فعله!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 08:57 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وكان ضيف الحلقة "العميد" والمدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن، والذي تعرّض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.
وقد قدّم رامز جلال "العميد" حسام حسن كالتالي: "حلقة النهار ده غير مسبوقة في عالم البرامج التلفزيونية، معانا المدرب اللي مأثر فينا من واحنا صغيرين، هو الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين، صاحب الجول اللي صعّدنا في مونديال 90، ودلوقتِ شايل فوق رأسه حُلم المصريين".
وتابع: "معانا ومعاكم عميد لاعبي العالم، المدرب اللي خايف منه ومن أخوه، اللي في عصبيته ما يعرفش أبوه. حسام حسن".
وقام رامز جلال بكسر قواعد برنامجه مع الكابتن حسام حسن، من خلال عدم تنفيذ المقلب فيه، واكتفى فقط بأن يتواجد حسن على السرير من دون عمل المقلب؛ حيث قال: "أنا بحبك أوي يا كابتن ولا أستطيع تنفيذ المقلب فيك". واكتفى فقط برفع وإنزال السرير به فقط .
وقد تصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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رامز جلال يكسر قواعد برنامجه من أجل حسام حسنوبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الكابتن حسام حسن بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم، والذي يضم: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.
وقد قدّم رامز جلال "العميد" حسام حسن كالتالي: "حلقة النهار ده غير مسبوقة في عالم البرامج التلفزيونية، معانا المدرب اللي مأثر فينا من واحنا صغيرين، هو الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين، صاحب الجول اللي صعّدنا في مونديال 90، ودلوقتِ شايل فوق رأسه حُلم المصريين".
وتابع: "معانا ومعاكم عميد لاعبي العالم، المدرب اللي خايف منه ومن أخوه، اللي في عصبيته ما يعرفش أبوه. حسام حسن".
وقام رامز جلال بكسر قواعد برنامجه مع الكابتن حسام حسن، من خلال عدم تنفيذ المقلب فيه، واكتفى فقط بأن يتواجد حسن على السرير من دون عمل المقلب؛ حيث قال: "أنا بحبك أوي يا كابتن ولا أستطيع تنفيذ المقلب فيك". واكتفى فقط برفع وإنزال السرير به فقط .
"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وقد تصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
يمكنكِ متابعة بدرة تتحدث عن بداية دخولها مجال الرقص في رامز إيلون مصر: ما علاقة عمرو دياب!
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».