ندا موسى تنفي شائعة تعرضها لحادث وتقاضي مروجيها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:23 مساءً - نفت الفنانة ندا موسى الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها لحادث خطير في أحد البلدان الآسيوية، مُؤكدةً في بيان صحفي أنها بصحة جيدة ولم تتعرض لأى حادث، وتستمتع حاليًّا بعطلتها الترفيهية بعد انتهاء الموسم الرمضاني والذي شاركت فيه بمسلسل "إش إش" وكذلك بالظهور كضيفة شرف في مسلسل "وتقابل حبيب".

ندا موسى تقاضي مروجي هذه الشائعات

أعربت الفنانة ندا موسى عن استيائها من نشر هذه الأخبار الكاذبة، داعية الجمهور إلى تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة. مشيرة في نفس الوقت إلى أنها قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات للحفاظ على سمعتها وحقوقها وحتى لا يتكرر ذلك كثيراً.

وشددت ندا موسى على أن مثل هذه الأخبار تؤثر بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية على حد سواء، موضحة أنها تأمل أن تتوقف مثل هذه الظواهر السلبية في المستقبل، مؤكدة أيضاً على أهمية الحفاظ على المصداقية في نقل الأخبار بوجه عام وأن يتم التأكد قبل نشر أي خبر عن أي شخص سواء كان فناناً أو غير ذلك.

ندا موسى حاضرة فى موسم أفلام عيد الفطر 2025

ندا موسى يعرض لها حالياً في موسم أفلام عيد الفطر 2025، فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي تشارك في بطولته إلى جانب: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، ابراهيم السمان، محمود حافظ، طاهر أبو ليله، مصطفى عنبه، دنيا جمعه، والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي.

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