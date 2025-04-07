بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انخفاض منذ العام 1997

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13.2 بالمئة الاثنين، في أسوأ انخفاض منذ حوالى ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13,22 بالمئة أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 7,34 بالمئة أو 245.43 نقطة.

وتأثرت الشركات في القطاعات المختلفة، مع تراجع سهم شركة “علي بابا” 18 بالمئة وخسارة منافستها “جاي دي.كوم” 15,5 بالمئة في حين وصلت خسارة أسهم شركات التطوير العقاري الصينية إلى ما يصل إلى 15 بالمئة.

كما تكبد مشغل الأسواق في بورصة هونغ كونغ والمقاصة خسارة تزيد عن 14 بالمئة.

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