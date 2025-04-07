انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، حيث أقدم المستثمرون على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس؛ لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وازدياد المخاوف من الركود العالمي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%؛ ليصل إلى 3034.02 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس الماضي بعد أن سجّل ارتفاعات قياسية متتالية الأسبوع الماضي، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5%؛ لتبلغ 3051.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2%؛ لتبلغ 30.13 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1%؛ ليصل إلى 926.06 دولار، وزاد البلاديوم 1% تقريباً؛ ليبلغ 919.50 دولار.

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