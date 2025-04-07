شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الامريكي يغتال اكبر قيادي في صنعاء ومرافقيه "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر يمنية بمقتل أبو عبدالله الحمران، القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، والذي كان يشغل منصب الوكيل الأول لمحافظة صعدة والمشرف الإداري والعسكري عليها، وذلك في غارة جوية أمريكية استهدفته.

وأسفرت الغارة، التي وقعت خلال الساعات الماضية، عن مقتل عدد من مرافقي الحمران، وسط تصعيد مستمر للضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

يأتي هذا التطور في ظل الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن لاستهداف القيادات الحوثية والبنية التحتية العسكرية للجماعة، وذلك ردًا على هجماتهم المستمرة على السفن في البحر الأحمر.



