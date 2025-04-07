تكنولوجيا: الحواسب المحمولة GeForce RTX 5090 أسرع قليلاً من RTX 5070 المكتبي مع فارق رئيسي واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعتبر معالج الرسوميات Mobile GeForce RTX 5090 حاليًا أقوى حل GPU متاح لأجهزة الحواسب المحمولة، إلا أنه يأتي بتخفيضات واضحة في الأداء مقارنةً بنسخته المكتبية. والفرق ليس بسيطًا، إذ إن حتى معالج GeForce RTX 4070 Ti المكتبي من الجيل السابق يمكنه مجاراة أداء النسخة المحمولة من RTX 5090.

ومع إطلاق بطاقة RTX 5070 المكتبية مؤخرًا، أصبح من الممكن إجراء مقارنة مباشرة تكشف أن الحواسب المحمولة المزودة بـ RTX 5090 قد تجد صعوبة في التفوق على بطاقة RTX 5070 المكتبية، التي تُعد من الفئة المتوسطة.

تُظهر الرسوم البيانية المقارنة بين بطاقة RTX 5070 Founders Edition المكتبية وبعض الحواسب المحمولة القوية مثل Schenker Neo 16 وRazer Blade 16 أن أداء الحواسب المحمولة يتفوق بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% في اختبارات 3DMark.

ومع ذلك، في بعض السيناريوهات، تتراجع نسخة RTX 5090 المحمولة خلف نظيرتها المكتبية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ويعود ذلك غالبًا إلى تقليل ترددات الطاقة والحرارة لتناسب تصميمات الأجهزة المحمولة الرفيعة.

لكن رغم هذا التراجع في بعض الاختبارات الصناعية، لا تزال الحواسب المحمولة المزودة بـ RTX 5090 تقدم أداءً أفضل عند تشغيل الألعاب الفعلية بدقة 4K.

ففي ألعاب مثل Baldur’s Gate 3 وCyberpunk 2077 وBlack Myth: Wukong، سجلت هذه الأجهزة تفوقًا بنسبة 8% إلى 16% دون استخدام أي تحسينات مثل DLSS.

كما يُتوقع أن يتسع هذا الفارق في ألعاب متطلبة مثل Alan Wake 2، بسبب امتلاك نسخة RTX 5090 المحمولة ناقل ذاكرة أوسع (256-بت مقابل 192-بت) وسعة ذاكرة أكبر (24 جيجابايت مقابل 12 جيجابايت) مقارنةً بـ RTX 5070 المكتبية.

من المنتظر أن يتم إجراء المزيد من اختبارات الألعاب والمقارنات في الفترة المقبلة، مع توفر عينات إضافية من النسخ المكتبية والمحمولة.

يُذكر أن جميع البيانات الواردة تم جمعها داخليًا دون الاعتماد على أرقام الشركات المصنعة أو المطورين، التي قد لا تعكس دائمًا الأداء الواقعي.

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