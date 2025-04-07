السعودية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحتفي بعيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أمس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في بهو مبنى 6 بالمدينة الجامعية في الخرج.

وفي بداية الحفل، الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والهوية المؤسسية، ألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها منسوبي الجامعة بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات.

وعبّر الدكتور التميم عن شكره لجميع منسوبي الجامعة على جهودهم المستمرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط