السعودية تحصد الجائزة الكبرى و124 ميدالية في معرض جنيف الدولي

تحوّلت العاصمة السويسرية جنيف إلى مسرح احتفاء عالمي بالتميّز السعودي، بعدما تصدّر وفد السعودية فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، محققًا إنجازًا غير مسبوق بفوزه بالجائزة الكبرى و124 ميدالية دولية، إلى جانب 6 جوائز خاصة، في حدث يُعدّ علامة فارقة في مسيرة الابتكار الوطني.

134 اختراعيا علميا

قدّم الوفد السعودي – المكوَّن من طلبة التعليم الجامعي والعام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – 134 اختراعًا علميًا، نافس بها 161 مبتكرًا ومبتكرة من مختلف مؤسسات التعليم في المملكة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض، حيث شهدت مشاركة أكثر من ألف اختراع من 35 دولة.

وحصلت السعودية على 124 ميدالية، منها 4 من الجوائز الخاصة لطلبة التعليم الجامعي، و2 للتعليم العام، بينما كان التتويج الأبرز من نصيب الدكتور سعد العنزي من جامعة المجمعة، الذي نال الجائزة الكبرى عن ابتكار نوعي، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى منظومة التعليم السعودية.

مشاريع لافتة

من بين المشاريع اللافتة، فاز مشروع جامعة نجران لمعالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام محفز ضوئي نانوي من الكربون الحيوي المستخرج من نوى التمر مدعم بجسيمات الذهب وأكسيد الزنك بالميدالية الذهبية. كما حصلت الطالبة سارة الهزاع من المنطقة الشرقية على الميدالية البرونزية عن اختراع علمي قدّمته ضمن فئة التعليم العام.

كذلك أحرزت المخترعة أمل حميد البلوي الميدالية الذهبية عن ابتكارها «كيس نقل الدم المزود بجيوب للفحوص المخبرية»، في إنجاز يعزّز حضور المملكة في القطاع الصحي.

وعبّر الطلاب والطالبات من منظومة التعليم عن فخرهم وامتنانهم لما يحظون به من دعم وتحفيز، معربين عن سعادتهم برفع علم المملكة وتمثيلها في أحد أبرز معارض الابتكار في العالم.

دعم القيادة وثمار الرؤية

من جهته، أكد وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، أن هذه النجاحات تعكس الاستثمار الكبير الذي توليه القيادة لتمكين العقول السعودية ودعم الابتكار، وتُعد ثمرة من ثمار رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية تنمية القدرات البشرية.

وشدد على أن هذه المشاركة النوعية، التي جاءت تحت إشراف هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبحضور جامعات سعودية بارزة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز والمجمعة وأم القرى، وغيرها، تؤكد المكانة المتقدمة للمملكة في مشهد الابتكار العالمي.

الاختراعات السعودية والجوائز

- 134 اختراعا علميا من بين أكثر من 1000 ابتكار حول العالم.

- 161 مبتكرًا سعوديًا تنافسوا على حصد الجوائز العالمية.

- 124 ميدالية حصدها طلبة التعليم بشكل عام والتدريب التقني والمهني.

- 6 جوائز خاصة، 4 منها للتعليم الجامعي و2 للتعليم العام.

- جائزتان عن ابتكارات علمية وتقنية في مجالات متعددة.