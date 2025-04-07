شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مقتل قيادي حوثي تسبب في اغتيال الرئيس صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن مقتل القيادي الحوثي صالح السهيلي، الذي لعب دورًا بارزًا في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام 2017، وذلك إثر غارات جوية أمريكية استهدفت منزله في مديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء يوم الأحد.

وبحسب مصادر الموقع، فإن الغارات استهدفت مبنى سكنيًا يحتوي على مخبأ سري يضم معدات عسكرية ولوجستية وذخائر. كما استهدفت ضربة أخرى تجمعًا لقيادات حوثية أثناء اجتماعهم في منزل السهيلي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إلى جانب أفراد من أسرته ومواطنين يسكنون في محيط المنطقة.

وفيما أكد مسؤول يمني مقتل السهيلي، نقل أحد أقاربه عبر منشور على "فيسبوك" أن صالح السهيلي لم يُقتل، لكنه أصيب بجروح خطيرة ونُقل مع زوجته إلى العناية المركزة، مما يزيد من تضارب الأنباء حول مصيره.

يُذكر أن السهيلي كان قد كُلّف مع عدد من القيادات الأمنية والميدانية التابعة للحوثيين برصد تحركات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل اغتياله على يد الميليشيا في ديسمبر/كانون الأول 2017.



