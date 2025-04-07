نقص السوائل لا يفيد مرضى قصور القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف باحثون أن الحد من تناول السوائل لا يفيد صحة مرضى قصور القلب، وهي نتائج تتعارض مع الإجراءات الحالية المنصوح بها لحالتهم.

وأظهرت تجربة، شملت 504 مرضى بقصور متوسط إلى خفيف في القلب، أنه لا توجد فروق في الحالة الصحية بعد ثلاثة أشهر بين المرضى الذين لم يحدوا من تناولهم للسوائل وبين من فعلوا ذلك، بل على العكس عانى مرضى في المجموعة التي حدت من تناول السوائل في التجربة بأنهم يعانون العطش.

وأظهر تقرير عن الدراسة، نشرته دورية “نيتشر ميدسين” الطبية، أن التجربة لم تظهر أيضًا أي فروق في نتائج السلامة مثل التورم أو ضيق التنفس بسبب تراكم السوائل في الجسم التي تحدث عادة عندما يكون القلب في حالة مرض أو ضعف لا تمكنه من ضخ الدم بكفاءة.

ومنذ فترة طويلة، ينصح الأطباء في الولايات المتحدة وأوروبا مرضى قصور القلب، بالحد من تناول السوائل لتقتصر على لتر ونصف اللتر تقريبًا؛ للمساعدة على تقليل تراكم السوائل في الرئتين والأطراف.

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