صيحات مكياج ناعمة لربيع 2025 على طريقة مدونات الموضة بألوان وأساليب عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 10:27 صباحاً - مع قدوم فصل الربيع، تبدأ صيحات المكياج الربيعية بألوانها الزاهية والناعمة بالظهور بين النساء من أجل الحصول على إطلالة جمالية ناعمة مشعة أنوثة، وتتخذ كثيرات منهن مدونات الموضة والجمال مثالاً يستوحين منهن أجمل صيحات المكياج، كونهن يعتبرن أيقونات ومصدر إلهام للشابات في عالم الجمال والصيحات العصرية.

فمدونات الجمال والموضة دائماً ما يخترن إطلالات مكياج مواكبة للموضة وتليق بجمال المرأة العربية بطرق لافتة وساحرة لإبراز جمالهن بعيداً عن الكلاسيكية والروتين، ومن هذه الصيحات المكياج الناعم المناسب لربيع 2025 والذي يرتكز في تطبيقه على الألوان الزاهية والخفيفة بتدرجات منوعة مع القليل من طبقات الماسكرا ومكياج البشرة الطبيعي والموحد إلى جانب البلاش الزهري أو الوردي، ولا ننسى ألوان أحمر الشفاه الغلوس الناعمة التي تبرز الشفتين في فصل الزهور.

وإذا كنت تبحثين عن إطلالة ناعمة في مكياجك خلال فصل الربيع، نرصد لك مجموعة لافتة من أجمل صيحات مكياج ناعمة لربيع 2025 على طريقة مدونات الموضة.

صيحة الأيلاينر المجنح على طريقة نجود الرميحي

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تشتهر مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي بأساليب مكياجها العصرية لا سيما صيحة الأيلاينر المجنح التي قد تفيدك في فصل الربيع للحصول على عينين مسحوبتين إلى الأعلى، ولهذا ننصحك بمكياجها الربيعي الناعم الذي ارتكز في إحدى إطلالاتها على الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع ظلال العيون الزهرية الخافتة وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، ومكياج البشرة الموحد مع البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالغلوس الطبيعي مع قلم الكونتور المحدد للشفاه.

مكياج ترابي ناعم من وحي نهى نبيل

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وإذا كنت من محبات المكياج الترابي بلمسات ناعمة في فصل الربيع، قد يفيدك أسلوب مدونة الموضة والجمال نهى نبيل التي اختارت في إحدى إطلالاتها مكياجاً ترابياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الترابية التي غمرت الجفن العلوي للعين بأسلوب بسيط وناعم، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة المناسب على لون بشرتها السمراء جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل.

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مكياج وردي مات على طريقة لما العقيل

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أما إذا كنت تفضلين ألوان المكياج الناعمة المات في فصل الربيع، عليك باختيار أسلوب مدونة الموضة والجمال لما العقيل التي تألقت بمكياج وردي ناعم ومات اختارت فيه ظلال العيون الوردية فوق الجفن العلوي للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد والناعم إلى جانب البلاش الوردي المات على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الوردي المات الذي برز جمال شفتيها المملوءتين.

مكياج ربيعي ناعم على طريقة يارا النملة

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ويمكنك أن تتألقي في فصل الربيع بصيحات مكياج خفيفة وناعمة بألوان زاهية على طريقة مدونة الموضة والجمال يارا النملة التي اختارت مكياجاً ربيعياً ناعماً جداً ارتكز مع القليل من ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق الجفن العلوي للعين وطبقات قليلة من الماسكرا على الرموش، ومكياج البشرة الموحد جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، هذا المكياج يليق بالمحجبات الشابات في فصل الربيع.

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مكياج زهري خفيف من وحي العنود بدر

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ومن المعروف عن مدونة الموضة والجمال العنود بدر أساليب مكياجها الناعمة والخفيفة التي تعتمدها في أغلب إطلالاتها، وإذا كنت من محبات هذه الصيحة الجمالية في فصل الربيع، عليك باختيار مكياج زهري خفيف على طريقتها، طبقي القليل من ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، واعتمدي مكياج البشرة الخفيف والناعم المناسب على بشرتك السمراء مع بعض البلاش الزهري على تفاحة الخدين وانهي مكياجك بالغلوس الزهري الطبيعي.